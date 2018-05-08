ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:13 ص
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـفريال يوسف في حفل الميما (صور)
طباعة
يارا احمد - تصوير: محمد لطفي وعلي فهيم
 


حرصت الفنانة فريال يوسف، علي حضور حفل مهرجان الميما، باحدى الفنادق الكبري وظهرت بإطلالة مميزة وفستان يحمل اللونين الاحمر والذهبي.

وخطفت فريال، الأنظار بإطلالتها التونسية وحرصت على الحضور لتهنئة نجوم الفن الفائزين خلال المهرجان في دورته الـ١١.
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فريال يوسف سينما دراما حفل تكريم الميما الفجر الفني اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبار الفنانين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 2:00:03 AM