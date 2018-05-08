إطلالة مميزة بالأحمر والذهبي لـ"فريال يوسف" في حفل "الميما" (صور)
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:13 ص
يارا احمد - تصوير: محمد لطفي وعلي فهيم
حرصت الفنانة فريال يوسف، علي حضور حفل مهرجان الميما، باحدى الفنادق الكبري وظهرت بإطلالة مميزة وفستان يحمل اللونين الاحمر والذهبي.
وخطفت فريال، الأنظار بإطلالتها التونسية وحرصت على الحضور لتهنئة نجوم الفن الفائزين خلال المهرجان في دورته الـ١١.
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