لأول مرة.. حسام غالي يكشف السبب الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

تحدث حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب استبعاده من المنتخب المصري تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "تم استبعادي من المنتخب بدون مبرر لفترة طويلة قبل المشكلة الشهيرة".

وتابع: "الضغوط على كوبر بسبب أدائي القوي هي سبب ضمي للمنتخب في لقائي تشاد بتصفيات المونديال".

وكشف: "لم أحدث مشكلة مع المنتخب تستدعي استبعادي وأنا على دراية تامة بذلك".

وواصل: "لم يحزن أحد على استبعادي من المنتخب الوطني".

واستطرد: "محاولات التوفيق بيني وبين الجهاز الفني للمنتخب لم تكن جادة أو مثمرة بصورة كبيرة".