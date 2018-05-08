عاجل.. الشاطر: أشرف بن شرقي يقترب من الأهلي مقابل 4 مليون دولار
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:19 ص
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب لاعب نادي الهلال السعودي، المغربي أشرف بن شرفي من الانتقال للاهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 4 مليون دولار.
واضاف "الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم خلال فقرة
كشف المستور في المذاع علي قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الرئيس الشرفي للأهلي
تركي آل الشيخ سيتحمل نصف الصفقة 2 مليون دولار، على أن يتحمل رجل أعمال أهلاوي، مليون
دولار والنادي الأهلي سيتحمل المليون دولار الأخير.
وتابع: "نادي الهلال السعودي يريد إعارة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسم واحد يينما يريد
النادي الأهلي انتقال اللاعب بشكل نهائي لصفوفه".
المزيد عن: رياضة تركي آل الشيخ الوداد الهلال السعودي النادي الاهلى اللاعب المغربي الأخبار الرياضية أشرف بن شرقي أخبار الرياضة 4 مليون دولار