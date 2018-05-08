عاجل.. الشاطر: أشرف بن شرقي يقترب من الأهلي مقابل 4 مليون دولار

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب لاعب نادي الهلال السعودي، المغربي أشرف بن شرفي من الانتقال للاهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 4 مليون دولار.

واضاف "الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم خلال فقرة كشف المستور في المذاع علي قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الرئيس الشرفي للأهلي تركي آل الشيخ سيتحمل نصف الصفقة 2 مليون دولار، على أن يتحمل رجل أعمال أهلاوي، مليون دولار والنادي الأهلي سيتحمل المليون دولار الأخير.

وتابع: "نادي الهلال السعودي يريد إعارة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسم واحد يينما يريد النادي الأهلي انتقال اللاعب بشكل نهائي لصفوفه".