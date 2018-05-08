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عاجل.. الشاطر: أشرف بن شرقي يقترب من الأهلي مقابل 4 مليون دولار

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:19 ص
عاجل.. الشاطر: أشرف بن شرقي يقترب من الأهلي مقابل 4 مليون دولار
أشرف بن شرقي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب لاعب نادي الهلال السعودي، المغربي أشرف بن شرفي من الانتقال للاهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 4 مليون دولار. 

 

واضاف "الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم خلال فقرة كشف المستور في المذاع علي قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الرئيس الشرفي للأهلي تركي آل الشيخ سيتحمل نصف الصفقة 2 مليون دولار، على أن يتحمل رجل أعمال أهلاوي، مليون دولار والنادي الأهلي سيتحمل المليون دولار الأخير.

 

وتابع: "نادي الهلال السعودي يريد إعارة اللاعب  المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسم واحد يينما يريد النادي الأهلي انتقال اللاعب بشكل نهائي لصفوفه".

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