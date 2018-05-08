محافظ البنك المركزي يعلن عن مفاجأة للسودان
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:26 ص
نعيم يوسف
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي يعطي ثقة لأي مستثمر في العالم، أو مصري، للاستثمار في مصر باطمئنان دون اضطرابات في السوق تجعله يخسر رأس ماله.
وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الاحتياطي يؤمن أي التزامات للدولة في الداخل والخارج، ويوفر تمويل للمشروعات الهامة الضخمة التي تتم، لافتا إلى أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات الضخمة ومنها الكهرباء التي كانت بها مشكلة، ولكن تم حلها، وحاليا سوف نصدر كهرباء للسودان ودول أخرى.
وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الاحتياطي يؤمن أي التزامات للدولة في الداخل والخارج، ويوفر تمويل للمشروعات الهامة الضخمة التي تتم، لافتا إلى أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات الضخمة ومنها الكهرباء التي كانت بها مشكلة، ولكن تم حلها، وحاليا سوف نصدر كهرباء للسودان ودول أخرى.
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