محافظ البنك المركزي يعلن عن مفاجأة للسودان



وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن الاحتياطي يؤمن أي التزامات للدولة في الداخل والخارج، ويوفر تمويل للمشروعات الهامة الضخمة التي تتم، لافتا إلى أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات الضخمة ومنها الكهرباء التي كانت بها مشكلة، ولكن تم حلها، وحاليا سوف نصدر كهرباء للسودان ودول أخرى.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي يعطي ثقة لأي مستثمر في العالم، أو مصري، للاستثمار في مصر باطمئنان دون اضطرابات في السوق تجعله يخسر رأس ماله.