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حسام غالي: لا يمكن أن ألعب لأي فريق في مصر غير الأهلي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:08 ص
حسام غالي: لا يمكن أن ألعب لأي فريق في مصر غير الأهلي
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

أكد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، أنه كان من الصعب عليه اللعب لأي فريق أخر غير الأهلي داخل مصر.

 

وقال غالي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "تلقيت العديد من العروض في الدوري المصري، أبرزها من أندية وادي دجلة وإنبي وغيره".

 

وأضاف: "لم أفكر في النظر للعروض الأخرى بعد قراري بالاعتزال منذ أول الموسم، ورأيت أن مسيرتي الكروية قد انتهت".

المزيد عن: رياضة حسام غالي الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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