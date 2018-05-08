"الكابيتانو" يكشف تفاصيل مثيرة عن مكالمة الخطيب وانتخابات الأهلي

شدد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن موضوع سحب شارة القيادة منه ليس له علاقة بمساندته لمحمود الخطيب "رئيس النادي الأهلي حاليًا" في الانتخابات التي خاضها الأخير لرئاسة القلعة الحمراء.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الخطيب كان الأحق بخلافة حسن حمدي في رئاسة النادي الأهلي".

وأوضح: "الخطيب عمل بالجانب الإداري لفترة كبيرة وأظهر نجاحا كبيرا، لجانب أنه كان لاعب من طراز فريد".

وكشف: "الخطيب هاتفني في الرياض عندما كنت في صفوف النصر السعودي، وقال أن باب الأهلي مفتوح أمامي في أي وقت من أجل العودة، وسعدت لذلك كثيراً".

وأضاف: "الخطيب كان حريصًا على لقائي بعد عودتي وتوقيعي للأهلي في يناير الماضي".