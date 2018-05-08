محمد فاضل يوضح العقوبات التي تنتظر الأعمال الدرامية المخالفة



وأضاف في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن هناك معايير للدراما التلفزيونية تختلف عن معايير الأفلام السينمائية، وحتى الفيلم السينمائي عند عرضه على التلفزيون ربما يعرض بأسلوب أخر، مشيرا إلى أن الرقابة السمبقة رقابة قديمة.



وعن العقوبات عن المخالفين، أشار إلى أن المختص بها هو المجلس الأعلى للإعلام نفسه، وبعد الغرامة المالية المقدرة بـ250 ألف جنيه، قد تصل إلى منع عرض العمل، أو إنذار القناة التي ستعرضه نفسها.

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما، التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، إن هناك قانون من سنة 1992، ينص على ضرورة عرض الأعمال الدرامية على الرقابة، ولكن بعد ثورة يناير حدثت فوضى.