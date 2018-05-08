حسام غالي: واقعة إلقاء تيشيرت الأهلي؟ لم أقصد الإساءة أو الإهانة للكيان الأحمر

علق حسام غالي قائد الأهلي، على واقعة إلقائه لفانلة القلعة الحمراء، مؤكدا أنها فهمت بطريقة غير صحيحة، مشددًا على أنه لم ولن يقصد إطلاقًا توجيه الإهانة لشعار المارد الأحمر.

وقال غالي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "قرار سحب شارة القيادة مني لم تؤثر على علاقتي بالأهلي".

وأضاف: "إصرار الجميع بالأهلي على عودة شارة القيادة لي، مثل رد إعتبار كبير".

وواصل: "سواء حملت شارة القيادة أم لا فسوف أظل أخدم بالفريق بدون توقف".