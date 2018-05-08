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تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:54 ص
تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان الميما (صور)
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يارا أحمد - تصوبر: محمد لطفي وعلي فهيم
 


أقيم مساء أمس حفل مؤسسة ديرجيست بجوائز "الميما" فى نسختها الحادية عشرة لعام 2018 والتي يتم توزيع جوائزها مساء أمس.


وتم تكريم عصام كاريكا، لجوائز المواهب الخاصة، وحصل على الجوائز التشجيعية المطرب محمد سعد من مصر، المطرب الشاب زهير البهاوي من المغرب، المطربة ماريتا الحلاني من لبنان، المطرب محمد السهلي من السعودية.


وحصلت علي لقب أفضل مطربة الفنانة لطيفة، ومصطفى حجاج أفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان على أفضل مطربة شابة، أما المطرب محمد الشرنوبى و المطربة رنا سماحة فحصلا على جوائز أفضل مطربين صاعدين، كما حصل اوكا واورتيجا على جائزة أفضل مطربين شعبيين، ولكن تغيب اوكا وحضر اورتيجا فقط وحصلت شيرين يحيى على أفضل مطربة شعبية.


أما جائزة أفضل ملحن فذهبت لعمرو مصطفى، وأسامة الهندي أفضل موزع وحصل خالد تاج الدين على جائزة أفضل شاعر،وحصلت شركة روتانا على جائزة أفضل شركة إنتاج، اما المنتج نصر محروس فحصل على جائزة أفضل قناة مزيكا، وحصل منظم الحفلات الشهير وليد منصور علي جائزة أفضل منظم حفلات.



تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)
تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)
تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)
تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)
تكريم نجوم الغناء في حفل مهرجان "الميما" (صور)
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