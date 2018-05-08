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علاء ميهوب: كنت أتمنى استمرار غالي في الملعب.. والجمهور الأهلاوي يعشقه

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:40 ص
علاء ميهوب: كنت أتمنى استمرار غالي في الملعب.. والجمهور الأهلاوي يعشقه
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

كشف علاء ميهوب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن علاقته بقائد ونجم وسط النادي الأهلي حسام غالي بدأت منذ وجوده كمدرب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

 

وقال ميهوب خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "حسام غالي من أكثر اللاعبين الذين يحبهم الجمهور الأهلاوي".

 

وأضاف: "غالي يعد من أفضل اللاعبين الموهوبين في تاريخ الكرة المصرية".

 

واستطرد: "قلت لميمي الشربيني أن حسام غالي سيكون مستقبل الأهلي مع أول مشاهدة له في النادي".

 

وأتم: "غالي يستحق كل الأشياء الجميلة، وأتمنى كل التوفيق له في المستقبل رغم أني كنت أتمنى استمراره في الملعب لكن هذا اختياره".

المزيد عن: علاء ميهوب رياضة حسام غالي النادي الاهلى الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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