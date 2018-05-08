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"الأوقاف": المساهمة في بناء مدرسة أو مستشفى أفضل من تعمير مسجد

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:21 ص
الأوقاف: المساهمة في بناء مدرسة أو مستشفى أفضل من تعمير مسجد
الدكتور جابر طايع
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنهم اشترطوا مسافة 500 متر بين كل مسجد والآخر في المناطق الأهلية لتجنب تداخل أصوات الخطباء.

وأوضح "طايع"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن المساهمة في بناء مدرسة أو مستشفى أفضل من بناء مسجد في منطقة مزدحمة بالمساجد.

ولفت إلى أنه تم منع خطبة الجمعة في بعض الزوايا الصغيرة لمنع بث فكر متطرف.

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