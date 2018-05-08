خالد خلال: الفوز على الإسماعيلي؟ الانتصارات بلا تتويج لا قيمة لها

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خالد جلال، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير على فريق الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر، قائلا: " فوزنا على الإسماعيلي هو تتويج للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية ".

وأضاف "جلال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد: "الإسماعيلي نادي كبير وله كل الاحترام والتقدير وأحب طريقة لعب الدراويش".

وتابع: "اللاعبون عرفوا قيمة القميص الأبيض فظهر فريق الزمالك الحقيقي.. هدفنا الفوز بلقب كأس مصر لأن الانتصارات بلا تتويج لا قيمة لها".

وواصل: "قرار مجلس إدارة الزمالك باستمراري في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة يضع على عاتقي حمل ثقيل متمنيا التتويج بلقب كأس مصر".