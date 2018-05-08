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حسام غالي: بدأت مسيرتي في مركز "المهاجم".. وتربينا على الفوز فقط

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:25 ص
حسام غالي: بدأت مسيرتي في مركز المهاجم.. وتربينا على الفوز فقط
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

أكد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بدأ حياته الكروية في مركز "المهاجم" وليس كلاعب وسط، متأثرًا في ذلك بحبه لنجم الكرة المصرية السابق حسام حسن.

 

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "عندما جئت للأهلي كان هناك العديد من النجوم أمثال هادي خشية ورضا عبدالعال وعلاء ميهوب وغيره من النجوم".

 

وأضاف: "تأثرت للغاية بعلاء ميهوب، وهو يعد مثل بالنسبة لي، وكان دائما ما يمازح اللاعبين، وعلاقتي به وثيقة".

 

واستطرد: "تعودت على الجدية في التدريبات لأنها أهم شئ بالنسبة للاعب، ورفض الخسارة كان من أهم القيم بالنسبة لي منذ خطواتي الأولى في الأهلي".

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