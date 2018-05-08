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غالي: الشربيني أكثر من ساندني خلال مشواري.. ولم أتوقع ما وصلت إليه بالأهلي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:11 ص
غالي: الشربيني أكثر من ساندني خلال مشواري.. ولم أتوقع ما وصلت إليه بالأهلي
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

أوضح حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تشاور مع وكيل أعماله نادر شوقي قبل إعلان قرار اعتزال كرة القدم.

 

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "حلمت منذ صغري بأن أكون لاعبا في الأهلي ولكنى لم أتصور الوصول لهذه المكانة، وحلمت أيضاً بالإحتراف، واستطعت أن أحقق ذلك الحلم".

 

وأضاف: "بدأت مسيرتي في الأهلي وأنا بعمر 12 سنة.. توقعت اللعب للفريق الأول بالأهلي عندما كان عمري 14 سنة فقط".

 

وواصل: "بدأت مشواري مع الفريق الأول منذ السادسة عشرة والفضل لميمي الشربيني ورمضان وعبد الصادق".

 

وأكمل غالي: "الشربيني أكثر من ساندني خلال مشواري في فرق الناشئين والشباب بالأهلي".

 

وأتم بهذا السياق: "دموعي كانت تغلبني عندما كنت أبتعد عن تشكيل فريقي في قطاع الناشئين".

 

المزيد عن: ميمي الشربيني قرار الاعتزال رياضة حسام غالي النادي الاهلى الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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