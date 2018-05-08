وزير المالية يفجر مفاجأة سارة عن قناة السويس



وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، الإثنين، إلى أن إيرادات قناة السويس تشهد تحسن العام الحالي عن الماضي بنسبة 12%، لافتًا إلى أن هناك شركات كثيرة تحسن وضعها بسبب وضع العملة في مكانها الصحيح.



قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن إيرادات الدولة متنوعة، منها ما يأتي من الهيئات الاقتصادية، وقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال العام.