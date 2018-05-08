نائب رئيس البورصة يتوقع زيادة في أسعار الطاقة عالميا

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن أسعار الطاقة ستزيد المرحلة المقبلة خاصة أن التوترات الموجودة في المنطقة لا يمكن تجاهلها المرحلة المقبلة.



وأضاف "عادل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا منذ 50 عامًا كانت أكبر مستورد للبترول، وخلال الفترة الحالية أصبحت تعتمد على انتاجها الداخلي، وهذا أثر على سوق النفط.



وأشار إلى أن الصين قامت بإنشاء سوق للنفط مستغلة في ذلك أنها أكبر مستورد للعالم للنفط، وهذا أدى لتحول كبير في سعر النفط.

