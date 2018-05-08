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"الأوقاف" تكشف حقيقة إغلاق ميكروفونات المساجد خلال شهر رمضان

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:41 ص
الأوقاف تكشف حقيقة إغلاق ميكروفونات المساجد خلال شهر رمضان
الدكتور جابر طايع
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يمكن لعاقل الادعاء بأن وزارة الأوقاف تغلق ميكروفونات المساجد خلال شهر رمضان.

وأكد "طايع"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" الإثنين، أنهم يسيطرون بشكل كامل على جميع المساجد وزوايا الجمهورية.

وأوضح أن المساجد والزوايا في مصر تزيد عن 120 ألف مسجد وزاوية، 84 ألف منهم تلقى بها خطبة الجمعة.
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