"الأوقاف" تكشف حقيقة إغلاق ميكروفونات المساجد خلال شهر رمضان

قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يمكن لعاقل الادعاء بأن وزارة الأوقاف تغلق ميكروفونات المساجد خلال شهر رمضان.



وأكد "طايع"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" الإثنين، أنهم يسيطرون بشكل كامل على جميع المساجد وزوايا الجمهورية.



وأوضح أن المساجد والزوايا في مصر تزيد عن 120 ألف مسجد وزاوية، 84 ألف منهم تلقى بها خطبة الجمعة.

