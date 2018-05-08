محافظ البنك المركزي: "مصر بتدفع على كل قروضها 2% فقط"



وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن الاحتياطي في مصر زاد أكثر من القروض بنسبة كبيرة، موضحا أنهم مسؤولون عن سداد القروض، معقبا أن مصر لم تخفق مطلقا منذ برنامج الدكتور عاطف صدقي في سداد التزاماتها.



وأضاف أن مدة القروض تتراوح من 15 و20 عاما، وبعضها يصل إلى 60 عاما، متابعا: "مصر بتدفع على كل القروض اللي عليها متوسط 2%".



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قواعد حساب الاحتياطي النقدي قواعد دولية، مضيفا: "مش بنحطها على مزاجنا".