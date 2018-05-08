ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام غالي: اتخذت قرار الاعتزال في الوقت المناسب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:03 ص
حسام غالي: اتخذت قرار الاعتزال في الوقت المناسب
حسام غالي
طباعة
عمر عبد العزيز
 

 

أكد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه راض عما حققه خلال مسيرته الكروية، وأن وصفه كرمز من رموز القلعة الحمراء يمثل له فخرا كبيرا.

 

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "فخور بمحبة الجمهور الأهلاوي لي، وسعيد بما حققته في الملاعب".

 

وأضاف: "أتمنى التوفيق في خطوتي القادمة سواء في مجال الإدارة أو غير ذلك مثلما نجحت كلاعب كرة قدم".

 

وتابع: "مشاعري متباينة بين الفرحة والحزن بعد اتخادي قرار الإعتزال".

 

وواصل: "سأدخل في تحد جديد بعد ابتعادي عن المستطيل الأخضر".

 

وكشف قائد الأهلي: "كنت حريصا على اتخاذ قرار الإعتزال في الوقت المناسب".

 

المزيد عن: قرار الاعتزال رياضة حسام غالي النادي الاهلى الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 12:30:03 AM