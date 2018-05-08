حسام غالي: اتخذت قرار الاعتزال في الوقت المناسب

أكد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه راض عما حققه خلال مسيرته الكروية، وأن وصفه كرمز من رموز القلعة الحمراء يمثل له فخرا كبيرا.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "فخور بمحبة الجمهور الأهلاوي لي، وسعيد بما حققته في الملاعب".

وأضاف: "أتمنى التوفيق في خطوتي القادمة سواء في مجال الإدارة أو غير ذلك مثلما نجحت كلاعب كرة قدم".

وتابع: "مشاعري متباينة بين الفرحة والحزن بعد اتخادي قرار الإعتزال".

وواصل: "سأدخل في تحد جديد بعد ابتعادي عن المستطيل الأخضر".

وكشف قائد الأهلي: "كنت حريصا على اتخاذ قرار الإعتزال في الوقت المناسب".