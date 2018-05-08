ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب رئيس البورصة: دعم الدولار في الفترة السابقة أدى لتدمير الصناعة الوطنية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:53 ص
نائب رئيس البورصة: دعم الدولار في الفترة السابقة أدى لتدمير الصناعة الوطنية
محسن عادل
طباعة
كساب أحمد
 
قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع خلال الفترة الحالة للحفاظ على الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان.

وأضاف "عادل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة شجعت السلاسل التجارية في التوسع في الدلتا والصعيد، وهذا سيساهم في زيادة المعروض من السلع، خلاف توفير العديد من فرص العمل.

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيد التي بها مشاكل في شراء السلع، معقبًا: "إحنا الدولة الوحيدة اللي بتشتري الطماطم طازة، واللحمة دون تجميد، وهذا يسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية".

ولفت إلى أن مصر خلال السنوات السابقة كانت تدعم الدولار، وهذا زاد البطالة، والاستيراد مما أدى لتدمير الصناعة الوطنية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 5:00:05 AM