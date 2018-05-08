نائب رئيس البورصة: دعم الدولار في الفترة السابقة أدى لتدمير الصناعة الوطنية

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع خلال الفترة الحالة للحفاظ على الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان.



وأضاف "عادل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة شجعت السلاسل التجارية في التوسع في الدلتا والصعيد، وهذا سيساهم في زيادة المعروض من السلع، خلاف توفير العديد من فرص العمل.



وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيد التي بها مشاكل في شراء السلع، معقبًا: "إحنا الدولة الوحيدة اللي بتشتري الطماطم طازة، واللحمة دون تجميد، وهذا يسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية".



ولفت إلى أن مصر خلال السنوات السابقة كانت تدعم الدولار، وهذا زاد البطالة، والاستيراد مما أدى لتدمير الصناعة الوطنية.

