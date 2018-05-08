جدل بين باحث في العقيدة وإمام مسجد حول تحديد النسل (فيديو)





نشبت مشادة كلامية على الهواء، بين الباحث في العقيدة عماد رفعت، وإمام مسجد الرحمة والنور مرجان عبدالفتاح حول دعوة وزير الأوقاف بضرورة تحديد تنظيم النسل، على فضائية "إل تي سي".وقال إمام مسجد الرحمة والنور مرجان عبدالفتاح، إنه يجب تحديد النسل وفقا لدخل الأسرة، بينما اعترض الباحث في العقيدة وقال إن المولود يكتب رزقه قبل أن يخرج للدنيا، مما اشتد الجدل بينهما.