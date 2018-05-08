حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى.

وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

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نهاراً:

- يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

- يتوقع تكاثف السُحب على إرتفاعات مُختلفة في شمال ووسط وشرق المملكة مع فرصة لزخات من الامطار، تكون رعدية غزيرة أحياناً لا سيّما في شمال المملكة.

- تكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

- يكون الطقس بارداَ ورطباً في مختلف المناطق، وضبابياً بشكل خفيف في الجبال والسهول الشرقية.

- يتوقع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

- تكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

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