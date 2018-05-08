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محافظ البنك المركزي: لن نتدخل في تحديد سعر الدولار إلا في هذه الحالة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 12:40 ص
محافظ البنك المركزي: لن نتدخل في تحديد سعر الدولار إلا في هذه الحالة
طارق عامر
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هدى عبدالرازق
 
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هناك موارد دولارية تدخل القطاع المصرفي، وموارد أخرى تدخل البنك المركزي، مشيرًا إلى أنهم لا يتدخلون في تحديد سعر الدولار.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، الإثنين، إلى أنهم يرفضون فكرة تدخلهم في السوق إلا عند حدوث طفرات، مضيفًا أن هناك قوة مالية حاليا من الاحتياطي النقدي تستطيع أن تمنع أي قفزات كبيرة.
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