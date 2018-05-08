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تامر عبدالمنعم: دعوات المصالحة مسلسل مدبر بـ"السنتيمتر"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:47 ص
تامر عبدالمنعم: دعوات المصالحة مسلسل مدبر بـالسنتيمتر
الإعلامي تامر عبدالمنعم
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جهاد جمال
 
قال الإعلامي تامر عبدالمنعم، إن دعوات المصالحة هي عبارة عن أنبوبة اختبار للشعب المصري، متابعًا، أن تنظيم الإخوان هو من يروج لها بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها الجماعة. 

وأضاف عبدالمنعم، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن يوسف ندا طالب الرئيس محمد مرسي للتنازل عن الشرعية لحل الأزمة مع البلاد، قائلًا إن دعوات المصالحة مسلسل مدبر بـ"السنتيمتر" ولكن هيهات.
 
واستعرض عبدالمنعم، فيديو لـ "إبراهيم منير"، يطالب فيه الرئيس السيسي بالذهاب للرئيس الأسبق محمد مرسي والتفاوض معه معقبًا: "راجل مجنون ومش طبيعي".
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