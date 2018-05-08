الطالع الفلكى الثّلاثَاء 8/5/2018..أضْوَاء الحَظ!

**القمر فى الرّبع الثّالث،ويدخل الرّبع الرّابع فى الرّابعة و8 دقائق فجراً، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و10 دقائق فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و30 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 30 برمودة قبطى، 8 أيَار رُومى، 23 شعبَان،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -النّاس نوعين،ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل زين العشماوى رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زين العشماوى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مفاصل عظام قويّة)،(يخترق العوائق/ولوج سريع)،(كفالة الأيتام)،(رجل مُسلّح) ،(سريع التعلّم)،(تأثير رائع)،(اليوتوبيا الفاضلة)،(أضواء مُبهرة)،(الجمال النائم)، (يمامة باكية)،(مُقاتل صلب)،(محظوظ بابل).





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الثور: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجاً.





برج الجوزاء: نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما ،تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ و النّوم ، وزيارة للطبيب لأداء فحوص روتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعترف بارتكابها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الأسد: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.

برج العذراء: لاتستجب لعبارات مستفزّة من إحدى نساء العائلة، أوبالعمل ،البعض يصنع المشاكل للتسلية وإحراج البرستيج الإجتماعى للناجحين فلا تكن الضحيّة.





برج الميزان: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة رذيلة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.

برج العقرب: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.

برج القوس: فى العمل أوالعاطفة لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكربموضوعيّة،إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء

برج الجدى: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتيها على عينيْك ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.



