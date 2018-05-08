"قذاف الدم": "القذافي" كان ضمير أمة

قال أحمد قذاف الدم، المبعوث السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، مسئول الملف السياسي الليبى، أن معمر القذافي كان ضمير أمة تبحث عن ذاتها، ولديه حلم أن تأخذ الأمة العربية مكانها بين الأمم، وأن يكون لها قيمة.



وأضاف "قذاف الدم"، خلال حواره ببرنامج "مقابلة خاصة"، على فضائية "سعودى 24"، أن "القذافي" حقق حرية ليبيا والليبين طرد القواعد الإستعمارية الفرنسية والبريطانية والأمريكية، وحرر الليبيين الذين كانوا أذلاء في وطنهم، وأصبحت ليبيا تقود القارة الإفريقية نحو النهوض والوحدة.



وتابع، أن "القذافي" كان يشعر بالحالة التى وصل لها العرب وإحتلال القدس، والتشرذم العربين، موضحًا أنها كانت هناك مؤامرة على الأمة العربية، وتم تقسيمها لدويلات ونشر العداوة والبغضاء بيننا، واصبحنا نتنازع على أشياء تافهه.



وشدد، على أن الأمة العربية لن تموت بمقتل القذافي وباقي القادة، موضحًا أن المؤامرة مستمرة بهذا الدين الوافد، ولم يكيفهم تشرذمنا وأردوا تقسيم ماتبقى من الامة لخوفهم من الشباب والحيوية التى هم فيها، والدول التى تُبنى الآن، ويحسدونا على موقعنا الإستراتيجي وثرواتنا.

