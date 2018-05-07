عاجل.. حقيقة "التويتة" المثيرة للجدل لـ"رانيا علواني" عن رحيل البدري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة منسوبة إلى رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، عبر "تويتر"، تعلن من خلالها عن تعاقد النادي مع جهاز فني جديد لفريق الكرة، خلفا لحسام البدري، المدرب الحالي للقلعة الحمراء.

وجاء نص التويتة: " أخبار سارة لجماهير النادي الأهلي في القيادة الفنية لفريق الكرة خلال 48".