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عاجل.. حقيقة "التويتة" المثيرة للجدل لـ"رانيا علواني" عن رحيل البدري

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:41 م
عاجل.. حقيقة التويتة المثيرة للجدل لـرانيا علواني عن رحيل البدري
رانيا علواني
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أحمد جمال
 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة منسوبة إلى رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، عبر "تويتر"، تعلن من خلالها عن تعاقد النادي مع جهاز فني جديد لفريق الكرة، خلفا لحسام البدري، المدرب الحالي للقلعة الحمراء.

 

وجاء نص التويتة: " أخبار سارة لجماهير النادي الأهلي في القيادة الفنية لفريق الكرة خلال 48".

 

ونفت "علواني" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" كتابة أية تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأن "التويتة" المنسوبة لها مجرد "جرافيك".

 

 

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