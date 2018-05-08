زي النهاردة بتاريخ 8-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 8-5-2018





أحــــــــداث





1879 - المخترع الأمريكي «جورج سيلدين» يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين.





1914 - تأسيس شركة أفلام باراماونت للإنتاج السينمائي.





1918 - نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا أبان الحرب العالمية الأولى.





1921 - إلغاء عقوبة الإعدام في السويد.





1936 - فرنسا تصدر قرارًا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.





1945 - وقوع مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45000 قتيل وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945.





1951 - إقرار عودة اليابان إلى الأولمبياد.





1967 - تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي الذي كان يخوض حربًا في فيتنام.





1968 - وزراة الصحة اليابانية تعلن أن مرض إتاي إتاي الذي ظهر في محافظة توياما هو وباء.





1976 - انتخاب إلياس سركيس رئيسًا للجمهورية اللبنانية خلفًا للرئيس سليمان فرنجية وذلك قبل أربع شهور من نهاية ولايته على أن يتسلم الرئاسة بعد نهاية ولاية الرئيس فرنجيّة.





1984 - الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية والتي ستقام في مدينة لوس أنجلوس.





1984 - الزعيم الليبي معمر القذافي يتعرض لمحاولة اغتيال فاشله.





2004 - السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس «ساسر» الذي عطل مالا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر.





2008 - البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين رئيسًا للوزراء.





مـــــــواليــــــــد





1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس الصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.





1828- مار شربل، قديس لبناني.





1884 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.





1893 - فرانسيس أويمت، لاعب غولف أمريكي.





1899 - فريدريش فون هايك، اقتصادي نمساوي / بر يطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.





1902 - أندريه لووف، عالم أحياء دقيقة فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.





1906 - روبرتو روسيليني، مخرج إيطالي.





1916 - جواو هافيلانج، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.





1934 - زين العشماوي، ممثل مصري.





1935 - جاك تشارلتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





1939 - جان عبيد، سياسي لبناني.





1942 - تيري نيل، لاعب مدرب كرة قدم أيرلندي شمالي.





1945 - منى إبراهيم، ممثلة مصرية.





1947 - روبرت هورفيتز، عالم بيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2002.





1950 - عبد الهادي صباغ، ممثل سوري.





1955 - ملس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا.





1960 - فرانكو باريزي، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





1962 - ماساكي تيراسوما، ممثل أداء صوتي ياباني.





1965 - كيجي اينافون، مصمم ومنتج ياباني.





1966 - كلاوديو تافاريل، حارس مرمى كرة قدم برازيلي.





1970 - لويس أنريكه، لاعب كرة قدم إسباني.





1971 - تشاك هيوبر، ممثل أداء صوتي أمريكي.





1975 - إنريكي إغليسياس، مغني إسباني.





1978 - لوسيو، لاعب كرة قدم برازيلي.





1980 - تاكانوري هوشينو، ممثل أداء صوتي ياباني.





1981 - أندريا بارزالي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1985 - سوما، مغنية وممثلة مصرية.





1987 - الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.





2003 - الأمير الحسن بن محمد، ولي عهد المغرب.





وفيــــــــات





1773 - علي بك الكبير، سلطان مصر المملوكي.





1794 - أنطوان لافوازييه، عالم كيمياء فرنسي.





1819 - الملك كاميهاميها الأول، ملك مملكة هاواي.





1822 - جون ستارك، جندي أمريكي في حرب الاستقلال.





1873 - جون ستيوارت ميل، فيلسوف واقتصادي إنجليزي.





1880 - جوستاف فلوبير، كاتب فرنسي.





1903 - بول غوغان، رسام فرنسي.





1936 - أوسفالد شبينغلر، مؤرخ وفيلسوف ألماني.





1983 - جون فانتي، روائي أمريكي.





1997 - حجي راضي، ممثل عراقي.





2002 - أحمد مظهر، ممثل مصري.





2007 - الأمير عبد الله الفيصل آل سعود، شاعر وأديب سعودي.





2011 - فيصل مولوي، داعية إسلامي ومفكر لبناني.





2012 - موريس سينداك ، كاتب أدب أطفال أمريكي.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات





مناسبة للتذكر والمصالحة إجلالا لذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية.





يوم النصر في أوروبا.



