مصر × يوم.. برلماني يُطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ مطالبة إلهامي عجينة، بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء، فضلًا عن تأكيد الدكتورة سلوى جميل على ضرورة إقرار نص قانوني يعاقب تزويج القاصرات.

إلهامي عجينة يُطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء

أكد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، أنه ضد فكرة تحديد النسل، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر يتم حلها ليس بتحديد النسل، وإنما بتعمير سيناء، مشددًا على أن غزة عصيت على الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل البشرية الموجودة بها وليس بالقنابل الذرية.

وأضاف "عجينة"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، أن المصريين يعيشوا على 85 % فقط من مساحة مصر.

وطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء، مشددًا على أن الحكومة هى المسئول الأول والأخير على تحفيز المواطنين للإقامة بسيناء لتعميرها.

محافظ مطروح: منافذ متحركة لتوفير السلع بالقرى الحدودية

فيما قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن مبادرة أهلًا رمضان تُنظم للعام الثاني على التوالي، لتوفير السلع والمستلزمات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي، أن المحافظة تنظم 11 منفذًا لجميع مراكز محافظة مطروح، إضافة إلى توفير السلع للأماكن الأكثر احتياجًا وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن يتم إرسال العديد من المنافذ المتحركة للقرى الحدودية لمحافظة مطروح، والتي تصل المسافة بينها وبين عاصمة مطروح قرابة 300 كيلومتر.

وأوضح أن منافذ "أهلًا رمضان" بالمحافظة تسمر حتى نهاية العام الجاري.

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة فيلا الرحاب

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن مذبحة فيلا الرحاب التي أسفرت عن مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن رب الأسرة "عماد" تلقى 3 رصاصات، الأولي في الفك السفلي واستقرت به والثانية في الفص الأمامي من المخ من أسفل الذقن واللسان واخترقت الجمجمة والثالثة منتصف الجبهة وهى الرصاصة القاتلة، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات مؤكدة.

ونوه أن غرفة نومه كان بها سجادة صلاة في أخرها بقعة دم كبيرة، ونقاط دم على مكان السجود وخزنة طلقات الرصاص كانت بجانب السجادة، منوها أن العملية نفذت بسلاح واحد خرج منه 11 طلقة.

ولفت إلى الأم أول من قتل برصاصتين ثم الأبن الأصغر، حيث وجد جثمانه في مدخل غرفة شقيقته، ثم ضرب الأبن الأكبر بطلقتين في المطبخ، ثم الفتاة الصغيرة، مؤكدا أن العملية استغرقت 10 دقائق، يوم 30 إبريل بين العصر والمغرب.

وأكد أن خلال ساعات سيتم حسم القضية إذا كان انتحار أم جنائية.

محامية تطالب بإقرار نص قانوني يعاقب تزويج القاصرات

وعلقت الدكتورة سلوى جميل، محامية أسرة "مي"، على ضحية زواج القاصرات، التي قُتلت بعد 30 يومًا من زواجها، إن زوج الضحية ضربها بسبب رفضه أن تتواصل مع صديقاتها، وألقاها من علو شاهق، لافتة إلى أن الشقة مليئة بالدماء.

وأكدت "جميل"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن القتل عمد، والزوج اعترف بضربه لها حتى لفظت أنفاسها، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت إلقائها من الطابق الثالث.

وطالبت بإقرار نص قانوني يعاقب تزويج القاصرات، مشيرة إلى أن الضحية استغاثت بوالدها من معاملة زوجها السيئة لها قبل مقتلها.

"العشماوي": أوغندا مؤهلة للوساطة بين مصر وأثيوبيا في ملف سد النهضة

وقال السفير محمد محمود العشماوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القمة المصرية الأوغندية ستكون هامة جدًا بحكم العلاقات الوطيدة بيد البلدين، لافتًا إلى أن علاقات الجانب الاوغندي بأثيوبيا قوية، ولذلك هو مؤهل للقيام لدور وساطة بين مصر وأثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

وتابع "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن شركة المقاولون العرب قامت بدور كبير في أوغندا، وساهمت في بناء العديد من السدود بها، وهذا يعكس العلاقات القوية بي البلدين.

وأشار إلى أن سد النهضة يعتبر قضية أمن قومي بالدرجة الاولى، والرئيس الأوغندي سيكون موفقًا في القيام بدور وساطة في هذه الجانب.