مستشار وزير التعليم: تقييم الطالب سيكون إلكترونيا بعيدا عن المعلم والمدرسة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد خيري، مستشار وزير التربية والتعليم، إن رصد درجات طلاب الصف الأول الثانوي في النظام الجديد "التراكمي" وتقييمهم سيكون إلكترونيا، حيث إنه خرج تماما من المُدرس والمدرسة وسيصبح عن طريق التابلت.



وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم، أن الامتحان سيأتي للطالب ليجيب عليه، ثم تعود الإجابة للوزارة أولا لإرسالها للتصحيح الذي سيكون عشوائيا دون معرفة صاحب الإجابة.



كما أضاف "خيري": "كان هناك تعقيب عن أبلة ميرفت لأنها موجودة في كل المدارس، وبالفعل لدينا مشكلة في التعليم والمحتوي ومقدم الخدمة والمُعلم هو أكثر فرد ظلم في المنظومة لأنه لم يلقي من يرتقي بمستواه".



جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه اتحاد أولياء الأمور بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، برئاسة الأستاذ محمد سعد، حول مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم، بهدف الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بتطوير منظومة التعليم والوصول إلى صياغة موحدة وتوافق مجتمعي بين جميع أطراف المنظومة.