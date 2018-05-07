"برلماني": خفض الدعم على المشتقات البترولية بنسبة الربع خلال أيام

قال النائب محمد بدراوي، إن الحكومة ستعمل على خفض دعم المشتقات البترولية بنسبة الربع خلال الموازنة الجديدة، وهذا الأمر لابد مناقشة تأثيره خاصة على الخضار، لأن رفع السولار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.



وأشار "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة "، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن أنبوبة البوتجاز تكلف الدولة أكثر من 130 جنيه، وتصل للمواطن بـ35 جنيهًا، معقبًا:" كل ما هنوصل غاز طبيعي للبيوت، هنوفر فلوس".

