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أهم أخبار قطر اليوم الاثنين 7/5/2018

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:38 م
أهم أخبار قطر اليوم الاثنين 7/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الاثنين الموافق 7-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، مسئول الملف السياسي الليبى، أن النظام القطرى، هو الذي يمول بناء سد النهضة الأثيوبى، للتآمر على حصة مصر المائية فقط وليس على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قذاف الدم: قطر تمول بناء سد النهضة الأثيوبى للتآمر على حصة مصر المائية

صحيفة بريطانية: أمير قطر يحلم بفرض سيطرته على سوريا وتحويلها إلى أمبراطورية

أستاذ نساء وتوليد: المصريون ينجبون سنويًا أكثر من عدد سكان قطر (فيديو)


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