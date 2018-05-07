أهم أخبار قطر اليوم الاثنين 7/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الاثنين الموافق 7-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، مسئول الملف السياسي الليبى، أن النظام القطرى، هو الذي يمول بناء سد النهضة الأثيوبى، للتآمر على حصة مصر المائية فقط وليس على الرئيس عبد الفتاح السيسي.