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شقيق رب أسرة الرحاب: "أخي قُتل بطريقة احترافية ولم ينتحر"

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:37 م
شقيق رب أسرة الرحاب: أخي قُتل بطريقة احترافية ولم ينتحر
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أمنية فوزي
 
قال "رأفت"، شقيق رب أسرة الرحاب، إن الطب الشرعي أثبت مقتل كل فرد من أفراد الأسرة بـ3 رصاصات مما ينفي فكرة الانتحار.

وأَضاف شقيق الضحية، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن آخر مكالمة لـ شقيقه كانت عن تقديم أوراق تثبت حقوقه في قضية مع أحد الأشخاص، لافتًا إلى أن ممتلكات شقيقه بالفيلا تتجاوز الـ1.5 مليون جنيه؛ أي ما يعادل قيمة الديون التي يتم الحديث عنها.

وأكد أن شقيقه قُتل ولم ينتحر، لافتًا إلى أنه قد يكون له أعداء منافسين واستهدفوه، وأن القتل تم بطريقة احترافية ولا يمكن لشخص عادي تنفيذ مثل هذه الجريمة.
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