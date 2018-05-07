أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 7/5/2018
الإثنين 07/مايو/2018 - 11:34 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 7-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث صرحت الخارجية السعودية، أن الاعتداءات الحوثية المدبرة، من إيران لاتؤثر على استقرار المملكة، حسبما أفادت أكسترا نيوز فى نبأ عاجل.
عاجل.. السعودية: الاعتداءات الحوثية الإيرانية لاتؤثر على استقرار المملكة
شاب يحاول الانتحار بالرياض
التعليم: يكشف أسرار لائحة الوظائف التعليمية المنتظرة
أمير الرياض يحضر حفل سفارة إيطاليا
اصطدام مركبة بمنصة تعبئة وقود تسبب حريق بالرياض
عاجل.. السعودية: الاعتداءات الحوثية الإيرانية لاتؤثر على استقرار المملكة
شاب يحاول الانتحار بالرياض
التعليم: يكشف أسرار لائحة الوظائف التعليمية المنتظرة
أمير الرياض يحضر حفل سفارة إيطاليا
اصطدام مركبة بمنصة تعبئة وقود تسبب حريق بالرياض
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