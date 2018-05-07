ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 7/5/2018

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:34 م
أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 7/5/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 7-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث صرحت الخارجية السعودية، أن الاعتداءات الحوثية المدبرة، من إيران لاتؤثر على استقرار المملكة، حسبما أفادت أكسترا نيوز فى نبأ عاجل.

عاجل.. السعودية: الاعتداءات الحوثية الإيرانية لاتؤثر على استقرار المملكة

شاب يحاول الانتحار بالرياض

التعليم: يكشف أسرار لائحة الوظائف التعليمية المنتظرة

أمير الرياض يحضر حفل سفارة إيطاليا

اصطدام مركبة بمنصة تعبئة وقود تسبب حريق بالرياض

المزيد عن: وظائف التعليم حفل السفارة السعودية اليوم الرياض اليوم الاعتداءات الحوثية اصطدام مركبة أهم أخبار اليوم الاثنين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 12:30:03 AM