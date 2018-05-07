أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين 7/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الاثنين الموافق 7-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث صرحت الخارجية السعودية، أن الاعتداءات الحوثية المدبرة، من إيران لاتؤثر على استقرار المملكة، حسبما أفادت أكسترا نيوز فى نبأ عاجل.