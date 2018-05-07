مرور دمياط يشن حملة مكبرة لمتابعة عدادات سيارات الأجرة

قامت إدارة المرور بمحافظة دمياط، برئاسة العميد حازم راتب، اليوم الإثنين، بعمل حملات مكبرة استهدفت سيارات التاكسي بنطاق المحافظة، والتى أسفرت عن سحب ٢٥ رخصة متضمنة ١٩ رخصة قيادة لعدم تشغيل العداد و٦ رخص تسيير وجود خلل بالعداد.



وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمراقبة تشغيل العدادات الخاصة بسيارات التاكسى والتصدى لمحاولات التلاعب فيها.