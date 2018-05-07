قذاف الدم : قطر تمول بناء سد النهضة الأثيوبى للتآمر على حصة مصر المائية

أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، مسئول الملف السياسي الليبى، أن النظام القطرى، هو الذي يمول بناء سد النهضة الأثيوبى، للتآمر على حصة مصر المائية فقط وليس على الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "قذاف الدم"، خلال حواره ببرنامج "مقابلة خاصة"، على فضائية "سعودى 24"، أن النظام القطرى لم يكن حليفًا لأى دولة عربية ولن تكون، مشددًا على أن قطر أيضا مستهدفة من الإرهابيين ولكن الوقت لم يأت بعد.



ونوه، إلى أن قطر لن تكون بعيدا في حالة حدوث الفوضى بالمملكة العربية السعودية، كما حدث في العراق وسوريا ومصر وليبيا.



وشدد على أن الرئيس القذافي، كان يقصد قطر مباشرة بكلمته الشهيرة "من أنتم"، والعالم العربي يكتشف كل صباح أن كل كلمة قالها القذافي صحيحة.

