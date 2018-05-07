ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قذاف الدم : قطر تمول بناء سد النهضة الأثيوبى للتآمر على حصة مصر المائية

الإثنين 07/مايو/2018 - 11:28 م
قذاف الدم : قطر تمول بناء سد النهضة الأثيوبى للتآمر على حصة مصر المائية
أرشيفية
طباعة
رقية جمال
 
أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث السابق للرئيس الراحل معمر القذافي، مسئول الملف السياسي الليبى، أن النظام القطرى، هو الذي يمول بناء سد النهضة الأثيوبى، للتآمر على حصة مصر المائية فقط وليس على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "قذاف الدم"، خلال حواره ببرنامج "مقابلة خاصة"، على فضائية "سعودى 24"، أن النظام القطرى لم يكن حليفًا لأى دولة عربية ولن تكون، مشددًا على أن قطر أيضا مستهدفة من الإرهابيين ولكن الوقت لم يأت بعد.

ونوه، إلى أن قطر لن تكون بعيدا في حالة حدوث الفوضى بالمملكة العربية السعودية، كما حدث في العراق وسوريا ومصر وليبيا.

وشدد على أن الرئيس القذافي، كان يقصد قطر مباشرة بكلمته الشهيرة "من أنتم"، والعالم العربي يكتشف كل صباح أن كل كلمة قالها القذافي صحيحة.
المزيد عن: مصر ليبيا قذاف الدم سورى حصة مصر المياه أحمد قذاف الدم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 12:30:01 AM