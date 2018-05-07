اجتماع موسع للمديرين العموم بجامعة قناة السويس (صور)

عقد اجتماع موسع لجميع المديرين العموم برئاسة المحاسب سمير النجار أمين عام جامعة قناة السويس، والأستاذ هدى فرج، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وذلك للوقوف على المشكلات التى يواجهها المديرين داخل الإدارات والتى قد تعوق من سرعة إنهاء الأعمال المطلوبة سواء كانت هذه المشكلات مرتبطة بنقص التجهيزات أو نقص الإمكانيات المتاحة.



وأكد المحاسب سمير النجار، أن أى مذكرة يتم تقديمها نتيجة احتياجات فعلية للعمل سيتم الموافقة عليها على الفور وكل ما نريده هو العمل بكل قوة وجهد مما يتطلب العمل يدا بيد للنجاح سويا ولابد أن يكون الكبير قدوة فى الالتزام والعمل للصغير فالثواب والعقاب والحزم موجود ولا مجال للتجاوزات وكلا منكم مفوض باختصاصات أمين عام جامعة داخل إدارته وذلك لتسير العمل وتيسيره داخل إدارته.



وعن الإصلاحات التى تتم داخل الإدارات أوضح محاسب سمير النجار أن هناك لجنة مشكله تجوب أدارت الجامعة منذ ٣ أيام لعمل حصر شامل للتكيفات وصيانة الأجهزة التى تحتاج إلى صيانة، وذلك لتوفير الجو المناسب للعمل وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وكذلك طلب من مديرى الإدارات عمل مذكرات وتقديمها لإدارة المشتريات باحتياجاتهم من أجهزة الكمبيوتر والطابعات.



وقرر أمين عام الجامعة تشكيل لجنة فحص من المخزون السلعى وذلك لعمل فحص وتكهين الأجهزة القديمة بالمكتبة المركزية وذلك تلبية لطلب مدير عام المكتبات كما أعطى تعليماته بضرورة التنسيق السريع بين مدير عام المدن الجامعية والإدارة الهندسية لإنهاء كل أعمال الصيانة داخل المدن الجامعية.



و عن مشكلة تكدس العمالة داخل بعض الإدارات والكليات بالجامعة فأشار أمين عام الجامعة أنه تم عمل حصر شامل قامت به مدير عام إدارة الموارد البشرية للعاملين داخل الجامعة وتقسيمهم من حيث الدرجات والتخصصات وذلك للوقوف على الأماكن التى يوجد بها تكدس والأماكن التى تواجه عجز فى العاملين، وذلك للبدأ فى إعادة هيكلة الجهاز الادارى داخل الجامعة وذلك بعد قرار مجلس الجامعة بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتوزيع العاملين داخل الجامعة.



وعن مواعيد الحضور والانصراف فأكد المحاسب سمير النجار أن مواعيد العمل الرسمية لا بد من الالتزام بها ولا تجاوز فى ذلك على أن يكون مواعيد العمل للدرجة الأولى والكبير بفارق ربع ساعة صباحا فقط عن باقى العاملين مع الالتزام التام من أتوبيس الجامعة بهذة المواعيد.



وفى نهاية الاجتماع أكد المحاسب سمير النجار أن الجامعة تستعد للمرحلة الثانية من الجودة حيث تستعد الجامعة لزيارة الشركة المانحة للجودة خلال الشهر القادم مما يتطلب العمل ليل نهار حتى نحافظ على هذا الإنجاز ويكون التركيز هذة المرة على الجانب التطبيقي اى ما تم تطبيقية عمليا على أرض الواقع.