عاجل.. دوريات مكثفة للجيش اللبناني فى بيروت تحسباً لوقوع اشتباكات

يكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، عن قيام الجيش اللبناني بتسيير دوريات أمن وإقامة حواجز في جميع أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت.









وأفادت الوكالة في بيان لها، بأن الجيش اللبناني يقوم بالدوريات للحفاظ على الأمن، قبل الأعلان عن نتيجة الانتخابات النيابية اللبنانية.













يشار إلى أن صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية أقفلت أبوابها عند الساعة السابعة مساء أمس الأحد، 6 مايو.





وانطلقت الانتخابات النيابية للمرة الأولى منذ 9 سنوات عند الساعة السابعة صباحا، مساء أمس.





ولأول مرة ينتخب اللبنانيون مرشحيهم وفق القانون "النسبي" مع الصوت "التفضيلي"، على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة مع حرية إعطاء الصوت التفضيلي لمرشح معين ضمن اللائحة الواحدة.





وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المسجلة لدى وزارة الداخلية في لبنان، 77 لائحة تضم 917 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية الخمسة عشر.