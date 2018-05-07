نسرين أمين تحصد جائزة التميز في مهرجان "world Arts Day"

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنانة منة فضالي كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "سلسال الدم".

وأهدى المهرجان جائزة التميز للفنانة الشابة نسرين أمين، وجائزة أخرى عن دورها في مسلسل "عائلة زيزو".





كما كرم المهرجان كل من الفنانة إنجي أبوزيد ونهى عابدين.





جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.