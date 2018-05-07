مجموعة مصر.. مدرب روسيا: هؤلاء اللاعبين لن يشاركوا في المونديال

استبعد المدير الفني للمنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتيسوف اليوم الاثنين استدعاء المصابين جورجي دجيكيا وفيكتور فاسين وألكسندر كوكورين للمونديال الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

وقال المدرب وفقا لما ذكرته الصحافة المحلية "الأمور واضحة بالنسبة لدينا لهؤلاء اللاعبين الثلاثة. لن يشاركوا في المونديال للأسف. لن تسمح لهم الإصابات الخطيرة بالاستعداد بالصورة الملائمة للبطولة".

وأوصى المدرب اللاعبين الدوليين الثلاثة بالتعافى دون تسرع من أجل انديتهم لأنه "حتى الحياة لن تنتهي من أجل بطولة واحدة حتى ولو كانت بمثل هذا الحجم".

وقال إنه سيعلن في الحادي عشر من أيار/ مايو قائمة من 35 لاعبا ستنخفض لاحقا إلى 27 أو 28 لاعبا سيعسكرون مع الفريق قبل المونديال.

يشار إلى أن المصابين الثلاثة كانوا من العناصر الأساسية في المنتخب صاحب الضيافة في مونديال روسيا 2018 الذي تلعب فيه روسيا مع أوروجواي ومصر والسعودية.

يشار إلى أن دجيكيا وفاسين أصيبا في يناير/كانون ثان وفبراير/شباط على الترتيب وكان يجب أن يشكلوا ثلاثي دفاع روسيا مع كودرياشوف في المونديال لكن الإصابات ستجبره على تغيير خططه.

وتزداد صعوبة الأمر بالنسبة للمدرب لأن البدلاء لم يقدموا المستوى المطلوب حينما مثلوا المنتخب فقد تلقت شباك روسيا ستة أهداف بالخسارة من البرازيل بثلاثية نظيفة ومن فرنسا بثلاثة أهداف لواحد.