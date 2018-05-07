بعد رباعية الزمالك على الدراويش.. مغردون: الكأس للأبيض.. وآخرون: جروس يا مرتضى

يعيش نادي الزمالك، أزهى عصوره، بعد توالي فوزه في بطولات كأس مصر، والتي كان آخرها هزيمته للاسماعيلي برباعية مقابل هدف، خلال لقاء نصف النهائي، ليتأهل بدوره إلى نهائي الكأس والذي يواجه فيه الفائز بين الأسيوطي وسموحة في المواجهة التي تجمعهما .

وتحقق الفوز للزمالك، بعدما أحرز يوسف أوباما هدف الفريق الأول في شباك الدراويش، خلال الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول، ليلحقه هدف آخر لمحمود عبدالعزيز في الدقيقة الـ 20، ثم يعود "أوباما" في الشوط الثاني لتسديد ثالث أهداف الفريق في الدقيقة الـ 61، ويختتم التسجيل لصالح الأبيض، اللاعب كاسونجو في الدقيقة الـ 63.

وشهدت قوة الأداء التي فرضها الفارس الأبيض على ساحة الملعب، مساء اليوم الإثنين، ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصدها "الفجر" في السطور التالية.

سنظل أوفياء

علق محمود طه، على أداء الزمالك مساء اليوم، والذي انتهى بالفوز على الاسماعيلي والتأهل لنهائي الكأس، موضحًا أن الفارس الأبيض يستحف التشجيع والوفاء، حيث قال : "بس خليكم جاهزين بشعار سنظل أوفياء".

الكاس زملكاوي

وتفاعل محمد يسري، مع أداء الأبيض في كأس مصر، والذي تنبأ أنه سيتوج به، حيث علق على فوز الفريق قائلًا : "السنادى الكاس زمالكاوي".

الزمالك رجع

وفي سياق متصل، حرصت المطربة الشابة ياسمينة العلواني، على المشاركة في التعليق على فوز الفارس الأبيض في مباراة نصف نهائي الكأس، حيث قالت: "بصراحة أنا متفاجأة بحلاوة الماتش وتقريبا الزمالك رجع".

صلاح عبدالله يتفاعل مع فوز الأبيض

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بفوز الزمالك على الدراويش في لقاء اليوم، حيث غرد قائلًا : " يازملكاوية إظهروا، ويلا زيطوا وشيروا .. ولإنكم أوفياء بإذن الله لن تخسروا .. وإن شاء الله تشيلوا الكاس .. وتلفوا النادي تبخروا".

جروس يا مرتضى

وفي سياق آخر، قامت جماهير نادي الزمالك بمطالبة المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالتعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، رغم إعلان رئيس النادي استمرار خالد جلال في منصبه كمدربا للفريق الموسم المقبل.

وأطلقت جماهير الزمالك هاشتاج "جروس يا مرتضى" عبر موقع التواصل الاجتماعي ليتصدر تويتر سريعا، من أجل تولي السويسري تدريب الفارس الأبيض.