إلهامي عجينة يُطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء

أكد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، أنه ضد فكرة تحديد النسل، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر يتم حلها ليس بتحديد النسل، وإنما بتعمير سيناء، مشددًا على أن غزة عصيت على الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل البشرية الموجودة بها وليس بالقنابل الذرية.





وأضاف "عجينة"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أن المصريين يعيشوا على 85 % فقط من مساحة مصر.



