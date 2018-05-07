تكريم محمود عبدالمغني ونجوم "البيت الكبير" في مهرجان "world Arts Day"

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان الشاب محمود عبدالمغني عن دوره في فيلم "أهل الكهف".





كما كرم المهرجان الفنان الشاب طارق صبري، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة رشا الخطيب، والفنانة دنيا المصري عن أدوارهم في مسلسل "البيت الكبير"، والفنان محمد نجاتي عن دوره في مسلسل "الأب الروحي".





جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب ودرة وروجينا وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمود عبدالمغني ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.