ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تكريم محمود عبدالمغني ونجوم "البيت الكبير" في مهرجان "world Arts Day"

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:48 م
تكريم محمود عبدالمغني ونجوم البيت الكبير في مهرجان world Arts Day
محمود عبدالمغني
طباعة
شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
 

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان الشاب محمود عبدالمغني عن دوره في فيلم "أهل الكهف".


كما كرم المهرجان الفنان الشاب طارق صبري، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة رشا الخطيب، والفنانة دنيا المصري عن أدوارهم في مسلسل "البيت الكبير"، والفنان محمد نجاتي عن دوره في مسلسل "الأب الروحي".


جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب ودرة وروجينا وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمود عبدالمغني ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
21:00
2
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
0
x
21:00
0
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
3
x
17:30
2
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
2
x
18:15
1
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
1
x
18:00
1
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
19:00
4
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
27
x
18:00
26
الزمالك
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 11:00:10 PM