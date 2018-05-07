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أبوبكر الجندي: قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:49 م
أبوبكر الجندي: قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان
أبوبكر الجندي
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داليا الحسين
 
قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إن قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان، مشيرًا إلى أن موعد إجراء انتخابات المحليات ستحدده الهيئة العليا للانتخابات بعد صدور القانون.

وأعرب "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، عن أمله أن يحدث توافق على قانون المحليات لاسيما أن هناك أراء كثيرة عليه وكلها وطنية.
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