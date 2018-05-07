تكريم فاروق الفيشاوي في مهرجان "world Arts Day"

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان فاروق الفيشاوي عن تميزه في مسلسل "الشارع اللي ورانا".

أعرب "الفيشاوي" عن سعادته بالتكريم الذي جاء مبكرًا خصوصًا قبل انطلاق موسم رمضان، وأهدى الجائزة لصناع المسلسل ممن حرصوا على خروج العمل بهذا الشكل.





وانحنى "الفيشاوي" تقديرا للفنانين لبنى عبدالعزيز وجميل راتب.





جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.