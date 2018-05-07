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وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد طفرة فى كافة المجالات

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:47 م
وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد طفرة فى كافة المجالات
عمرو الجارحى وزير المالية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن شعور المواطن بالتحسن سيكون بشكل تدريجي، موضحًا أن نسبة البطالة انخفضت بشكل واضح.

وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حركة تنمية تحدث في مصر بشكل متنوع، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة على مستوى كافة المجالات.
المزيد عن: وزارة المالية الاقتصاد المصرى الاصلاح الاقتصادى اخبار الاقتصاد
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