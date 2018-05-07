وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد طفرة فى كافة المجالات



وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حركة تنمية تحدث في مصر بشكل متنوع، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة على مستوى كافة المجالات.



قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن شعور المواطن بالتحسن سيكون بشكل تدريجي، موضحًا أن نسبة البطالة انخفضت بشكل واضح.