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حازم إمام: خالد جلال رجع الزمالك "بتاع زمان".. وتعينه بدل جروس قرار سليم

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:40 م
حازم إمام: خالد جلال رجع الزمالك بتاع زمان.. وتعينه بدل جروس قرار سليم
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ريهام عبدالمحسن
 
أرسل حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تحياته لمجلس إدارة الزمالك واختيارهم لخالد جلال بدلا من الأجنبي كريستيان جروس الذي أعلن أمس توليه قيادة الفريق الموسم المقبل. 

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"أفضل فترة للزمالك هذا الموسم هي فترة خالد جلال، لأول مرة أشعر بأن الزمالك هو (بتاع زمان) فريق منظم وكبير".

وأضاف :"جلال استطاع قيادة الفريق في وقت قياسي وصعب بنفس اللاعبين ويستحق كل تحية وتقدير".

واختتم إمام تصريحاته قائلاً :"أحيي الإدارة على اختياره لجلال الذي استطاع التغلب على الأهلي والإسماعيلي واختيارهم له بدلا من جروس الذي كان سيأتي هو ومساعدوه بمبلغ كبير".

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