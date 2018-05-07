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"المركزى": لولا تسلمنا البنوك سليمة في 2011 "مكنتش شالت البلد"

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:41 م
المركزى: لولا تسلمنا البنوك سليمة في 2011 مكنتش شالت البلد
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هدى عبدالرازق
 
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، غن القروض المصرية ضخت في الاقتصاد 400 مليار جنيه قروض، وهذا يعني توفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين، إلى أنه لولا تسلم البنوك المصرية في 2011 سليمة، "مكناش هنقدر نشيل البلد"، مضيفًا أنه لو موجة التضخم استمرت كان "المصريين هيتعبوا".

وأضاف، "الحمد لله إننا مسبناش نفسنا أكتر.. لأننا من النوع اللي بيسيب نفسه للآخر".
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