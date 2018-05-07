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المسلماني": "ترامب" يعتقد أن سياسة حافة الهاوية حمت العالم من حرب نووية

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:40 م
المسلماني: ترامب يعتقد أن سياسة حافة الهاوية حمت العالم من حرب نووية
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بأن خوف زعيم أمريكا الشمالية هي من أدت إلى موافقة زعيم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي، وليست جهود كوريا الجنوبية. 

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن "ترامب" تفاخر بأن سياسة حافة الهاوية التي اتبعها ضد كوريا الشمالية الشمالية بحجة أنها حمت العالم من حرب نووية محتملة. 

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