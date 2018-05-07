مهرجان "world Arts Day" يكرم سيد رجب عن تميزه في ٢٠١٧
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:35 م
شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان سيد رجب عن نجاحه وتميزه خلال عام ٢٠١٧، كما حصل على تكريم خاص كأفضل من مثل دور الأب في مسلسل "أبو العروسة".
جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.